На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле напомнили о позиции России в урегулировании на Украине

Песков: Путин не раз указывал на необходимость решения украинского вопроса
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость решения первопричин украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Для того чтобы эти интересы (России — ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин», — сказал представитель Кремля.

В начале сентября официальный представитель Кремля Мария Захарова заявила, что регулярные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине демонстрируют, что Запад не хочет работать с первопричинами конфликта, но ему придется это сделать. Говоря о первопричинах, она уточнила, что речь идет о «нацистской сущности» украинской власти, которая не учитывает интересы людей, проживающих на территории страны.

До этого президент РФ Владимир Путин сказал, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.

Ранее президент Литвы заявил, что ШОС хочет продолжения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами