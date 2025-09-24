Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость решения первопричин украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Для того чтобы эти интересы (России — ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин», — сказал представитель Кремля.

В начале сентября официальный представитель Кремля Мария Захарова заявила, что регулярные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине демонстрируют, что Запад не хочет работать с первопричинами конфликта, но ему придется это сделать. Говоря о первопричинах, она уточнила, что речь идет о «нацистской сущности» украинской власти, которая не учитывает интересы людей, проживающих на территории страны.

До этого президент РФ Владимир Путин сказал, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.

Ранее президент Литвы заявил, что ШОС хочет продолжения конфликта на Украине.