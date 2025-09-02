На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы заявил, что ШОС хочет продолжения конфликта на Украине

Президент Литвы Науседа утверждает, что ШОС хочет продолжать конфликт на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее «вспомогательные структуры» якобы воспользуются любой возможностью для продолжения конфликта на Украине. Его слова передает LRT.

«Эта встреча в Китае показывает, что страны по ту сторону демократии воспользуются любой возможностью для продолжения этой войны и попытаются избежать мирных переговоров», — заявил Науседа.

Он утверждает, что действия России якобы демонстрируют, что Москва не хочет мира. Нужно добиваться урегулирования конфликта «любой ценой», считает президент Литвы.

«Мира можно достичь только силой, с помощью очень жестких мер, которые должно принять международное сообщество, и прежде всего США, Европа и другие страны-единомышленники», — сказал политик.

С 30 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходил 25-й саммит ШОС, который стал крупнейшим за всю историю объединения. В связи с мероприятием президент России Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее президент Литвы призвал разместить силы на Украине, несмотря на позицию России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами