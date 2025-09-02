Президент Литвы заявил, что ШОС хочет продолжения конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее «вспомогательные структуры» якобы воспользуются любой возможностью для продолжения конфликта на Украине. Его слова передает LRT.

«Эта встреча в Китае показывает, что страны по ту сторону демократии воспользуются любой возможностью для продолжения этой войны и попытаются избежать мирных переговоров», — заявил Науседа.

Он утверждает, что действия России якобы демонстрируют, что Москва не хочет мира. Нужно добиваться урегулирования конфликта «любой ценой», считает президент Литвы.

«Мира можно достичь только силой, с помощью очень жестких мер, которые должно принять международное сообщество, и прежде всего США, Европа и другие страны-единомышленники», — сказал политик.

С 30 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходил 25-й саммит ШОС, который стал крупнейшим за всю историю объединения. В связи с мероприятием президент России Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее президент Литвы призвал разместить силы на Украине, несмотря на позицию России.