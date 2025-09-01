На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о причинах начала украинского конфликта

Путин: ни одна страна не может обеспечить безопасность за счет другой
Одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Об этом во время выступления на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности РФ», — отметил российский лидер.

По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.

Он добавил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены его первопричины. Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость восстановить баланс в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что Россия придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.

31 августа президент РФ прибыл в КНР с четырехдневным визитом. Сейчас он находится в городе Тяньцзине, где проходит саммит ШОС. 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путин планирует посетить данное мероприятие.

Ранее в МИД РФ назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине.

Визит Путина в Китай
