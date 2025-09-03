На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова раскрыла, что Западу «надо и придется» сделать в отношении Украины

Захарова: Западу придется работать с первопричинами кризиса на Украине
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Регулярные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине демонстрируют, что Запад не хочет работать с первопричинами конфликта, но ему придется это сделать. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят, или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии», — сказала Захарова.

Говоря о первопричинах, она уточнила, что речь идет о «нацистской сущности» украинской власти, которая не учитывает интересы людей, проживающих на территории страны.

Западу не хочется работать с первопричинами конфликта, ведь это будет противоречить всему, что он делал последние годы, но «надо и придется», констатировала представитель МИД РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.

Ранее президент Литвы заявил, что ШОС хочет продолжения конфликта на Украине.

