Трампа упрекнули в создании сложной ситуации для ЕС на встрече с Зеленским

Аналитик Кошкович: Трамп на встрече с Зеленским создал сложную ситуацию для ЕС

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским поставил Европейский союз в неудобное положение. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

Аналитик считает, что Трамп призвал ЕС победить Россию собственными силами, не рассчитывая на помощь Соединенных Штатов. Европа может покупать американское оружие, но только за деньги, и оно больше не будет принадлежать США, интерпретировал слова Трампа Кошкович.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине.