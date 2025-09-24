На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ объяснили изменение позиции Трампа по Украине

Politico: изменение позиции Трампа по Украине — попытка надавить на Путина
Evan Vucci/AP

Заявление президента США Дональда Трампа по Украине может быть попыткой Штатов надавить на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американская газета Politico.

«Пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина», — говорится в сообщении издания.

По оценке Politico, такая попытка ни к чему не приведет в процессе урегулирования конфликта на Украине.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат.

Переговоры о мире на Украине
