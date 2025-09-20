На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте

Трамп признался, что США зарабатывают деньги на поставках оружия Украине
Matt Rourke/AP

США зарабатывают деньги на украинском конфликте. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передаетТАСС.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — сказал Трамп.

16 сентября стало известно, что администрация Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Киеву.

24 июля президент США заявил, что Вашингтон и Брюссель заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее Рютте раскрыл расходы стран НАТО на покупку оружия для Украины по схеме Трампа.

