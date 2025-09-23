Трамп заявил о неустанной работе по достижению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что неустанно трудится над прекращением украинского конфликта. Трансляция его речи велась на странице организации.

Политик признался, что считал конфликт на Украине одним из тех, которые он сможет остановить. Американский лидер рассчитывал, что это будет проще всего благодаря его отношениям с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, «которые всегда были хорошими».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

