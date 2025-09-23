На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью»

Трамп: тезис об изменении климата является величайшей ложью всех времен
true
true
true

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на трибуне Генассамблеи ООН, заявил, что высказывания о климатических изменениях являются «величайшей ложью». Трансляцию его выступления вел YouTube-канал международной организации.

«Раньше говорили о глобальном похолодании <...>. Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата <...>. Это величайшая ложь всех времен», — сказал американский лидер.

По его словам, все прогнозы на эту тему оказались неверными и создавались по «злонамеренным причинам».

Администрация Трампа в целом негативно относится к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места, и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а в апреле текущего года госсекретарь Штатов Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

Ранее Трамп заявил о связи между парацетамолом и возникновением аутизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами