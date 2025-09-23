Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью»

Трамп: тезис об изменении климата является величайшей ложью всех времен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на трибуне Генассамблеи ООН, заявил, что высказывания о климатических изменениях являются «величайшей ложью». Трансляцию его выступления вел YouTube-канал международной организации.

«Раньше говорили о глобальном похолодании <...>. Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата <...>. Это величайшая ложь всех времен», — сказал американский лидер.

По его словам, все прогнозы на эту тему оказались неверными и создавались по «злонамеренным причинам».

Администрация Трампа в целом негативно относится к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места, и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а в апреле текущего года госсекретарь Штатов Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

