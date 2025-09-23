В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

Трамп: прием беременными парацетамола может привести к аутизму у детей

Американских врачей вскоре начнут уведомлять о том, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может привести к тому, что у ребенка разовьется аутизм, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция его выступления опубликована на портале C-Span.

Он отметил, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять врачей об опасности парацетамола для беременных.

По словам Трампа, что около 20 лет назад аутизм наблюдался только у 1 из 10 тысяч детей в США. За последние годы этот показатель значительно вырос. Президент США утверждает, что сегодня заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

Глава Белого дома добавил, что в ряде штатов, например, в Калифорнии, аутизм наблюдается у каждого 12-го мальчика.

22 сентября сообщалось, что глава минздрава США Кеннеди-младший планирует связать аутизм с парацетамолом.

Ранее владелец Bloomberg призвал к отставке Кеннеди с поста главы минздрава США.