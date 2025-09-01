На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут лишиться своего единственного исследовательского ледокола

NBC: США собираются вывести из эксплуатации свой ледокол Nathaniel B. Palmer
NSF photo by Holly Gingles

Соединенные Штаты могут потерять свой единственный исследовательский ледокол, с помощью которого ученые изучали тающие ледники Антарктики. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer, одновременно отложив планы по строительству его замены», — указано в статье.

По данным журналистов, это связано с негативным отношением текущей администрации Штатов к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места, и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Отмечается, что фонд намерен сосредоточить оставшиеся ресурсы на поддержании работы антарктических станций США, функционирующих непосредственно в регионе, а также попробовать найти замену ледоколу.

В апреле сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

По мнению одного из американских чиновников, данное решение может создать проблемы в процессе международного сотрудничества по вопросам климата в самый неподходящий момент.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил выделение $1,5 млн на рекламу картин украинских художниц.

