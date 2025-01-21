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Трамп распорядился о выходе США из Парижского соглашения по климату

Трамп утвердил выход США из Парижского соглашения по климату
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Marton Monus/Reuters

Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после инаугурации вывел страну из Парижского соглашения по климату. Во время митинга перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне политику подали соответствующий указ.

«Следующий указ — выход из Парижского соглашения по климату», — объявили на мероприятии, после чего глава государства подписал документ.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вышли из соглашения. Свое решение глава государства объяснил тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний». Однако в 2021 году при Джо Байдене, следующем президенте, США вернулись в список стран, которые придерживаются соглашения.

На инаугурационном мероприятии в Capital One Arena в Вашингтоне Трамп отменил почти 80 указов Байдена. Что происходит в первый день его президентства — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал день своей инаугурации днем освобождения.

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