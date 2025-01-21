Трамп распорядился о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после инаугурации вывел страну из Парижского соглашения по климату. Во время митинга перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне политику подали соответствующий указ.

«Следующий указ — выход из Парижского соглашения по климату», — объявили на мероприятии, после чего глава государства подписал документ.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вышли из соглашения. Свое решение глава государства объяснил тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний». Однако в 2021 году при Джо Байдене, следующем президенте, США вернулись в список стран, которые придерживаются соглашения.

На инаугурационном мероприятии в Capital One Arena в Вашингтоне Трамп отменил почти 80 указов Байдена. Что происходит в первый день его президентства — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал день своей инаугурации днем освобождения.