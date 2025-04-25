В США упразднили управление глобальных изменений

Politico: в США упразднили управление по политике в области изменения климата

Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что сотрудники ведомства узнали об упразднении 24 апреля. Источники издания рассказали, что информация об этом была передана сотрудникам управления в устной форме.

По мнению одного из чиновников, данное решение может создать проблемы в процессе международного сотрудничества по вопросам климата в самый неподходящий момент.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки упразднили межведомственную группу, которая занималась сбором информации о якобы преступлениях России в конфликте на Украине.

5 апреля стало известно, что армия США рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава, в ходе которого могут уволить до 90 тыс. человек. В ходе внутренних обсуждений рассматривается возможность сокращения численности вооруженных сил до 360–420 тыс. военнослужащих. В настоящее время численность ВС США составляет примерно 450 тыс. человек.

Ранее Трамп упразднил министерство образования США.