Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН и отказался говорить о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, украинский лидер отказался отвечать на вопрос журналистов о перспективах возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До этого телеканал «Общественное» сообщал, что Зеленский выступит на 80-й сессии Генассамблеи ООН. По данным СМИ, в течение дня украинский лидер также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых будет президент США Дональд Трамп.

Политолог Александр Блохин высказывал мнение, что Зеленский на Генассамблее ООН будет просить Трампа придерживаться политики его предшественника Джо Байдена в отношении Украины.

23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США на Совбезе ООН заявили о прямых переговорах России и Украины.