СМИ анонсировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский 23 сентября выступит на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.

«Президент Зеленский сегодня выступит на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — сообщает телеканал.

По данным источников «Общественного», в течение дня Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых будет президент США Дональд Трамп.

23 сентября начнется неделя высокого уровня 80-й сессий Генассамблеи ООН, на полях которой глава МИД Сергей Лавров проведет десятки встреч. Кроме того, ожидается встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка переговоров.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

