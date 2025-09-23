На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт спрогнозировал поведение Зеленского на Генассамблее ООН

Аналитик Блохин: Зеленский на ГА ООН будет просить Трампа быть как Байден
Caitlin Ochs/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на Генассамблее ООН будет просить президента США Дональда Трампа придерживаться политики его предшественника Джо Байдена в отношении Украины. Об этом aif.ru заявил политолог Александр Блохин.

«Разговор, как всегда, пойдет о поддержке со стороны США. Будет выпрашивать вооружение, стараться подвести к тому, чтобы Вашингтон вернулся к политике Джо Байдена в отношении Украины», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Трамп исходит из того, что именно страны Европы должны оплачивать вооружение для Киева.

Телеканал «Общественное» сообщал, что Зеленский 23 сентября выступит на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным источников «Общественного», в течение дня Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых будет президент Трамп.

Ранее миссия РФ при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против Москвы.

Переговоры о мире на Украине
