США на Совбезе ООН заявили о прямых переговорах России и Украины

Новый постпред США при ООН Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам
Eduardo Munoz/Reuters

США призывают Россию и Украину вести прямые переговоры по решению конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает ТАСС.

«Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне», — подчеркнул он.

США, отметил Уолтц, потратили «огромное количество времени и усилий» на решение конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования.

Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках ГА ООН. Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня на Украине.

Переговоры о мире на Украине
