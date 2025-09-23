Суд обязал администрацию Трампа пойти навстречу UCLA

Администрацию президента США Дональда Трампа обязали восстановить гранты на медицинские исследования объемом на $584 млн Калифорнийскому университету (UCLA). Об этом пишет Los Angeles Times.

Гранты вузу были приостановлены из-за обвинений в антисемитизме и одновременно использовании расового признака при приеме и признании трансгендерной идентичности.

Судья федерального суда Северного округа Калифорнии Рита Лин постановила, что приостановка грантов на основании официальных писем, не относящихся к конкретным исследованиям, является незаконной.

В августе администрация Трампа потребовала от UCLA выплаты в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

Согласно проекту соглашения, UCLA должен произвести выплату в размере одного миллиарда долларов несколькими траншами, а также создать компенсационный фонд в размере $172 млн, предназначенный для выплат лицам, пострадавшим от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере трудоустройства.

Губернатор Калифорнии Дэвид Ньюсом назвал это требование «политическим вымогательством» и заявил, что не склонится перед ним.

Ранее врачи из UCLA впервые пересадили мочевой пузырь пациенту с редкой формой рака.