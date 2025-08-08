Белый дом требует от Калифорнийского университета миллиард долларов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа требует от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплаты в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что на прошлой неделе Белый дом приостановил финансирование университета на сумму $584 миллиона. Канцлер UCLA Хулио Френк в письме, адресованном сотрудникам и студентам, предупредил, что данные средства «находятся под угрозой» и их потеря может нанести «разрушительный» ущерб научно-исследовательской деятельности учебного заведения.

Согласно проекту соглашения, UCLA должен произвести выплату в размере одного миллиарда долларов несколькими траншами, а также создать компенсационный фонд в размере $172 млн, предназначенный для выплат лицам, пострадавшим от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере трудоустройства.

До этого Трамп выразил недовольство тем, что США вливают деньги в Украину. По его данным Вашингтон предоставил Украине около $350 млрд.

Ранее Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи.