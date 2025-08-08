На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом требует от Калифорнийского университета миллиард долларов

CNN: администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета $1 млрд
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа требует от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплаты в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что на прошлой неделе Белый дом приостановил финансирование университета на сумму $584 миллиона. Канцлер UCLA Хулио Френк в письме, адресованном сотрудникам и студентам, предупредил, что данные средства «находятся под угрозой» и их потеря может нанести «разрушительный» ущерб научно-исследовательской деятельности учебного заведения.

Согласно проекту соглашения, UCLA должен произвести выплату в размере одного миллиарда долларов несколькими траншами, а также создать компенсационный фонд в размере $172 млн, предназначенный для выплат лицам, пострадавшим от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере трудоустройства.

До этого Трамп выразил недовольство тем, что США вливают деньги в Украину. По его данным Вашингтон предоставил Украине около $350 млрд.

Ранее Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами