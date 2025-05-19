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Врачи впервые пересадили мочевой пузырь человеку

UCLA Health: пациенту с редкой формой рака впервые пересадили мочевой пузырь
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Freepik.com

Американские хирурги впервые в мире провели трансплантацию мочевого пузыря человеку. Операция состоялась 4 мая в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA Health). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пациентом стал 41-летний американец Оскар Ларрайнсар, перенесший удаление обеих почек и прошедший семь лет непрерывного диализа (искусственной «очистки» крови). Мочевой пузырь пациента был ранее практически полностью удален вследствие хирургии рака.

До сих пор для восстановления оттока мочи применялись илеостомия или реконструкция пузыря из кишечника, однако оба метода связаны с высоким риском осложнений, включая инфекции и нарушения водно-электролитного баланса.

Трансплантация мочевого пузыря считалась невозможной из-за сложности доступа, большого количества сосудов и необходимости сохранить кровоснабжение. С 2020 года хирурги Индербир Гилл и Нима Нассири разрабатывали новую методику, проводя исследования на животных и телах ушедших из жизни людей. К 2023 году ученые нашли способ сократить количество сосудистых соединений с четырех до двух, что упростило операцию.

Органы были получены от донора в центре OneLegacy — крупнейшей в США организации по заготовке органов. Пересадка почки и мочевого пузыря прошла за восемь часов. Через два дня после операции у пациента восстановилась способность к самостоятельному мочеиспусканию, несмотря на отсутствие нервных связей с пересаженным пузырем. Такой результат связывают с работой рецептора PIEZO2, реагирующего на растяжение стенок органа.

Отмечается, что пациент продолжает прием иммунодепрессантов. В UCLA планируют провести еще четыре аналогичные операции.

Ранее ученые научились печатать 3D-структуры внутри тела.

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