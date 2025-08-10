На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калифорнии обвинили Трампа в политическом вымогательстве

Власти Калифорнии отказались выполнить требование Трампа о выплате $1 млрд
Ken Wolter/Shutterstock/FOTODOM

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявили об отказе выполнить требование президента США Дональда Трампа о взыскании $1 млрд с Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Об отказе было сообщено на странице офиса в X.

Власти штата назвали требование Трампа «отвратительным политическим вымогательством» и подчеркнули, что не склонятся перед ним.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп», — описали ситуацию в Сакраменто.

На прошлой неделе Белый дом заморозил финансирование UCLA на сумму $584 млн и потребовал от вуза выплаты милларда долларов в несколько траншей и создать компенсационный фонд в размере $172 млн для якобы пострадавших от дискриминации в сфере занятости в обмен на возвращение доступа к грантам и контрактам, а также федеральному финансированию.

До этого Колумбийский университет Нью-Йорка согласился выплатить многомиллионную компенсацию якобы из-за того, что его сотрудники-евреи стали жертвами дискриминации.

По словам Трампа, его администрация достигла «исторического соглашения» с вузом, который согласился выплатить $20 млн компенсаций пострадавшим от дискриминации и десятикратно больше — $200 млн — в качестве штрафа. Также университет свернет все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). Американский лидер заявил, что теперь аналогичные меры ждут другие университеты США.

Ранее Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах президента.

