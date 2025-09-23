В Кремле отказались комментировать кадровые перестановки в ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать сообщения о назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ.

«Многие назначения такого рода, они делаются закрытыми указами. Поэтому, поскольку речь в таких случаях идет о закрытых указах, мы о них не говорим», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

До этого ряд Telegram-каналов писал о том, что Департамент военной контрразведки ФСБ России возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев.

18 сентября Песков подтвердил, что заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак подал в отставку. Он добавил, что замруководителя администрации президента решил покинуть данный пост по собственному желанию.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Козак написал заявление об уходе со своей должности. Сообщалось, что в настоящее время он рассматривает различные предложения о переходе в бизнес.

Ранее в Кремле оценили сообщения о возможном назначении Козака.