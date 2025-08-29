На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили сообщения о возможном назначении Козака

Песков не стал комментировать сообщения о назначении Козака полпредом в СЗФО
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», – заявил изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в СЗФО.

По данным издания, пост полпреда президента в СЗФО может освободиться из-за того, что действующий полпред Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру, где он работал до 2018 года.

В публикации утверждается, что после ухода Козака с должности замруководителя АП вакансия может быть закрыта. Один из источников рассказал, что «возможны и другие варианты».

Ранее сообщалось, что нового главу Верховного суда могут назначить 22 сентября.

