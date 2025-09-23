На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль предупредили об ущербе отношениям с США

WSJ: Израиль испортит отношения с США при аннексии Западного берега
Kevin Mohatt/Reuters

Израиль испортит отношения с США, если случится аннексия Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В связи с нарастающей международной изоляцией Израиля премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху стоит понять, нужно ли бороться с созданием государства Палестины в ущерб отношениям с арабскими государствами и, возможно, с США, говорится в статье.

Страны Арабского мира предупредили, что аннексия Израилем Западного берега может подорвать соглашения или, по крайней мере, помешать их расширению, что, в свою очередь, пошатнет надежды президента США Дональда Трампа на утверждение своего наследия как миротворца, продолжил автор публикации.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Израиль отверг признание палестинской государственности странами Запада.

Ранее в МИД заявили, что Россия давно признала законные права палестинцев.

Война в Газе
