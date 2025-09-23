На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили, что Россия давно признала законные права палестинцев

Замглавы МИД Вершинин: РФ признала права Палестины задолго до нынешней трагедии
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Россия признала законное право Палестины на собственное государство задолго до нынешней трагедии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на международной конференции по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, дипломат подчеркнул, что Россия, как и другие 149 стран, признали права палестинцев на возвращение и самоопределение, на создание собственного государства. Вершинин отметил, что это признание произошло задолго до нынешней катастрофы, которая привела к большим потерям среди мирных жителей Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций заявил о признании Парижем государственности Палестины.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Ранее эксперт рассказал, почему страны Запада признали Палестину.

