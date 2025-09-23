В МИД заявили, что Россия давно признала законные права палестинцев

Россия признала законное право Палестины на собственное государство задолго до нынешней трагедии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на международной конференции по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, дипломат подчеркнул, что Россия, как и другие 149 стран, признали права палестинцев на возвращение и самоопределение, на создание собственного государства. Вершинин отметил, что это признание произошло задолго до нынешней катастрофы, которая привела к большим потерям среди мирных жителей Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций заявил о признании Парижем государственности Палестины.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

