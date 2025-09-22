Израиль отверг признание палестинской государственности странами Запада

Израиль категорически отвергает односторонние заявления ряда стран о признании палестинской государственности. Об этом говорится в официальной реакции МИД Израиля в соцсети Х.

«Израиль отвергает одностороннее заявление о признании палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эти заявления не способствует миру», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Израиль не примет «оторванных от реальности и вымышленных текстов».

До этого в Израиле заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Западный Иерусалим даст «официальный ответ» признавшим Палестину странам на следующей неделе.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

