СМИ: Украина продвигает саммит по Крыму, это помешает мирному процессу

Reuters: Украина продвигает саммит по Крыму, который помешает мирному соглашению
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина продвигает саммит по Крыму, это мероприятие имеет своей целью помешать мирному процессу по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.

«Киев… продвигает планы проведения саммита, посвященного… полуострову Крым <…> мероприятия, которое, по-видимому, призвано помешать обсуждению любого мирного соглашения, предусматривающего признание Крыма российской территорией», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне Украина усилила удары по региону. Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Ранее сообщалось, что туроператоры ожидают массовых отмен туров в Крым.

Крым
