Украина продвигает саммит по Крыму, это мероприятие имеет своей целью помешать мирному процессу по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.

«Киев… продвигает планы проведения саммита, посвященного… полуострову Крым <…> мероприятия, которое, по-видимому, призвано помешать обсуждению любого мирного соглашения, предусматривающего признание Крыма российской территорией», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне Украина усилила удары по региону. Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Ранее сообщалось, что туроператоры ожидают массовых отмен туров в Крым.