Эксперт рассказал, почему страны Запада признали Палестину

Политолог ван дер Пейл: Европа хочет признать Палестину, чтобы успокоить народ
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Ряд стран Европы и Канада приняли решение признать Палестину в целях успокоить своих граждан, которые раздражены происходящим в секторе Газа. Об этом РИА Новости заявил нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

«Заявления о признании Палестины - жест в сторону их собственного народа, потому что люди в Европе потрясены тем, что происходит в Газе», — подчеркнул он.

По словам ван дер Пейла, на практике решение ряда правительств стран Запада признать Палестинку на практике не будет ничего означать.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

На этом фоне портал Axios писал, что Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

