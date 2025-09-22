Германия поддержит Украину в разработке средств для атак на Россию

Германия поможет Украине в разработке дальнобойного оружия для ударов по России

Германия окажет Украине поддержку в разработке средств, предназначенных для нанесения ударов по объектам на территории России. Об этом сообщил глава комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле», — прокомментировал депутат перспективы военного сотрудничества двух стран.

По его словам, Берлин стремится обеспечить разработку дальнобойных систем для Киева. На вопрос о возможности развертывания немецких войск на Украине во время конфликта Ревекамп ответил отрицательно, однако подчеркнул, что в рамках гарантий безопасности такая инициатива может быть реализована «когда замолчит оружие».

10 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин «расширяет возможности» Украины по ударам вглубь территории России. Он отметил, что Германия действительно выступила с инициативой «глубоких ударов» и усиливает свою поддержку закупкам дальнобойных дронов у украинской промышленности.

В частности, речь идет о финансировании производства дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму €300 млн. Писториус уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства.

Ранее в Германии констатировали неспособность Украины победить Россию.