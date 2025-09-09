Генерал Катер: Украина не в состоянии одержать военную победу над Россией

Украина не в состоянии одержать военную победу в конфликте с Россией. Такое мнение высказал генерал бундесвера в отставке Роланд Катер в беседе с Die Welt.

«В нынешней ситуации Украина не способна одержать военную победу. Ресурсы ограничены, поставки вооружений из-за рубежа идут слишком медленно. Каждое промедление стоит очень дорого. Поэтому сегодня важнее, чем когда-либо, подключать дипломатию», — сказал Катер.

Военный отметил, что Киев должен сосредоточиться на переговорах и инициативах, которые позволят снизить напряженность и создать временную передышку. По его оценке, конфликт Москвы и Киева не закончится быстрым и простым путем, поэтому о дипломатии нужно думать заранее.

До этого политолог Грег Саймонс заявлял, что конфликт на Украине с большой долей вероятности продлится до полной победы России. По его словам, в текущих условиях вероятно продолжение боевых действий вплоть до «полного и сокрушительного поражения Украины».

