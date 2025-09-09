На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии констатировали неспособность Украины победить Россию

Генерал Катер: Украина не в состоянии одержать военную победу над Россией
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украина не в состоянии одержать военную победу в конфликте с Россией. Такое мнение высказал генерал бундесвера в отставке Роланд Катер в беседе с Die Welt.

«В нынешней ситуации Украина не способна одержать военную победу. Ресурсы ограничены, поставки вооружений из-за рубежа идут слишком медленно. Каждое промедление стоит очень дорого. Поэтому сегодня важнее, чем когда-либо, подключать дипломатию», — сказал Катер.

Военный отметил, что Киев должен сосредоточиться на переговорах и инициативах, которые позволят снизить напряженность и создать временную передышку. По его оценке, конфликт Москвы и Киева не закончится быстрым и простым путем, поэтому о дипломатии нужно думать заранее.

До этого политолог Грег Саймонс заявлял, что конфликт на Украине с большой долей вероятности продлится до полной победы России. По его словам, в текущих условиях вероятно продолжение боевых действий вплоть до «полного и сокрушительного поражения Украины».

Ранее в США нашли причину неудач Украины на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами