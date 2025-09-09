Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине

Германия запускает инициативу по поддержке дальних ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Российской Федерации, Берлин профинансирует производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму €300 млн. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции после заседания группы «Рамштайн» в Лондоне, которую транслировал телеканал Sky News.

«Германия усилит поддержку закупки дальнобойных БПЛА совместно с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на сумму €300 млн», — сказал он.

Писториус уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства.

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов ВСУ обращению с дальнобойными ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

