Германия усилит возможности Украины для ударов вглубь России

Глава МО ФРГ Писториус пообещал усилить возможности ВСУ для ударов вглубь РФ
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин «расширяет возможности» Украины по ударам вглубь территории России. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мы расширяем возможности Украины, чтобы ослабить военную машину России на ее внутренней территории, обеспечивая эффективную оборону. Германия действительно выступила с инициативой «глубоких ударов» и усиливает свою поддержку закупкам дальнобойных дронов у украинской промышленности», — заявил Писториус.

В частности, речь идет о финансировании производства дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму €300 млн. Писториус уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить разрешение бить по военным базам в глубине территории России.

Ранее в Германии констатировали неспособность Украины победить Россию.

