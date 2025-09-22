Эксперт: Путин указал Западу на боеготовность ядерного потенциала России

Заявление президента России Владимира Путина по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на Совбезе РФ стало предупреждением Западу о готовности ядерного потенциала страны. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Заявления президента – это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — подчеркнул он.

Владимир Путин 22 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ГД заявили о готовности РФ сохранять действующие договоренности в сфере ПРО.