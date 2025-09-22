На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД заявили о готовности РФ сохранять действующие договоренности в сфере ПРО

Картаполов: РФ готова сохранять договоренности в сфере ПРО, но они зависят от США
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия готова сохранять действующие договоренности в сфере противоракетной обороны (ПРО), но их будущее полностью зависит от США. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает RTVI.

Развертывание США элементов ПРО в космосе депутат назвал угрозой стратегической стабильности.

В данный момент Москва и Вашингтон действуют в рамках соглашений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). РФ строго придерживается взятых обязательств и ожидает того же от американских партнеров, отметил он.

«Если они будут на словах придерживаться, а сами втихаря совершенствовать систему ПРО, о чем уже говорил товарищ президент США, это другой вариант», — добавил Картаполов.

При этом глава комитета ГД по обороне отметил, что российские силы технического сдерживания «позволяют и сейчас, и в ближайшей перспективе проверять все возможные угрозы, которые могут возникнуть для нашей страны».

22 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать решение о продлении ограничений по ДСНВ после анализа ситуации.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы заключить новое соглашение на смену ДСНВ.

