Страны Запада, входящие в «коалицию желающих», могут ответить на победу России на Украине эскалацией. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Коалиция желающих» может ответить на свое поражение на Украине резкой эскалацией конфликта», — написал профессор.

Дизен добавил, что в настоящее время западные страны приближают начало прямых боевых действий с Россией. По его словам, подобный конфликт не ограничится территориями Украины.

20 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз (ЕС) не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

21 сентября Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины вынудят так называемую «коалицию желающих» «воевать с Россией». Финский лидер отметил, что гарантии безопасности фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.