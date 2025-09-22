На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли ответ «коалиции желающих» на победу России на Украине

Дизен: «коалиция желающих» ответит на поражение на Украине эскалацией конфликта
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны Запада, входящие в «коалицию желающих», могут ответить на победу России на Украине эскалацией. Об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Коалиция желающих» может ответить на свое поражение на Украине резкой эскалацией конфликта», — написал профессор.

Дизен добавил, что в настоящее время западные страны приближают начало прямых боевых действий с Россией. По его словам, подобный конфликт не ограничится территориями Украины.

20 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз (ЕС) не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

21 сентября Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины вынудят так называемую «коалицию желающих» «воевать с Россией». Финский лидер отметил, что гарантии безопасности фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами