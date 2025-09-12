Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила, что возможный прямой конфликт с Россией обернется ядерной войной, Германия не сможет этому противостоять. Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

«У нас есть мартовское правительство [канцлера Фридриха Мерца], которое может безрассудно втянуть Германию в войну, делая один шаг за другим. На Украину будут отправлены солдаты. Политики ХДС сейчас обсуждают сбивание беспилотников над территорией Украины, как это делает НАТО. Это крайне опасные шаги, и мы должны защищаться от них», — сказала Вагенкнехт.

Она призвала сделать все возможное, чтобы остановить зарождающуюся «спираль насилия». Вагенкнехт предупредила, что «война с Россией будет ядерной войной», и Германия не сможет противостоять этому.

До этого она заявляла, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.