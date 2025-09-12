На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной

Вагенкнехт: возможная война с Россией будет ядерной, ФРГ не сможет противостоять
close
Reuters

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила, что возможный прямой конфликт с Россией обернется ядерной войной, Германия не сможет этому противостоять. Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

«У нас есть мартовское правительство [канцлера Фридриха Мерца], которое может безрассудно втянуть Германию в войну, делая один шаг за другим. На Украину будут отправлены солдаты. Политики ХДС сейчас обсуждают сбивание беспилотников над территорией Украины, как это делает НАТО. Это крайне опасные шаги, и мы должны защищаться от них», — сказала Вагенкнехт.

Она призвала сделать все возможное, чтобы остановить зарождающуюся «спираль насилия». Вагенкнехт предупредила, что «война с Россией будет ядерной войной», и Германия не сможет противостоять этому.

До этого она заявляла, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами