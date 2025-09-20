На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии раскрыл отношение ЕС к позиции РФ по гарантиям безопасности Киеву

Стубб: ЕС не собирается учитывать интересы России в гарантиях безопасности Киеву
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Европейский союз (ЕС) не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Guardian.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — сказал глава государства.

Стубб добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Украинский лидер отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но республика хочет более конкретных вещей.

Ранее глава Европарламента назвала одну из гарантий безопасности Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами