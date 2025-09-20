Президент Финляндии раскрыл отношение ЕС к позиции РФ по гарантиям безопасности Киеву

Европейский союз (ЕС) не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Guardian.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — сказал глава государства.

Стубб добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, Москве не предоставят права вето в отношении подобного формата.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Украинский лидер отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но республика хочет более конкретных вещей.

