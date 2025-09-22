В Польше назвали свое уязвимое место

Польша не готова полностью обеспечить защиту своего воздушного пространства от массового вторжения воздушных судов. Об этом заявил директор Бюро национальной безопасности страны Славомир Ценцкевич в эфире RadioZet.

Он подчеркнул, что нет ни одной страны в мире, которая могла бы на 100% защитить свое воздушное пространство. Ценцкевич отметил, что Польша нуждается в поддержке союзников по НАТО в вопросе противовоздушной обороны. По его словам, без помощи Североатлантического альянса страна «не способна даже временно обеспечить безопасность собственного воздушного пространства».

21 сентября радиостанция RMF FM сообщила, что в Польше был найден последний разыскиваемый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Дрон был найден в субботу, 20 сентября, в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства. Его обнаружил владелец участка в 50 метрах от постройки.

В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками. Польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в случившемся Россию и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия специально направила дроны в Польшу, добавив, что ЕС будет продолжать «повышать цену для Москвы», существенно усиливая санкции против нее и ее союзников.

Ранее Туск раскрыл подробности о найденных обломках дронов.