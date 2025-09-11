Каллас пообещала усиление санкций против России после инцидента в небе Польши

Каллас: Евросоюз существенно усилит санкции против России и ее союзников

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала усилить санкции против России на фоне инцидента с дронами в небе Польши, в котором Варшава и Евросоюз обвинили Москву. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

По ее словам, нарушение европейского воздушного пространства «лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России, а также в стремлении ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

«Мы в дальнейшем будем повышать цену для Москвы, существенно усиливая санкции против России и ее союзников. Мы также будем работать с международными партнерами для давления на Россию с целью прекращения этой войны», — заявила Каллас.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Рютте обратился к Путину после инцидента с беспилотниками в Польше.