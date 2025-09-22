Премьер Польши раскрыл подробности о найденных обломках дронов

Туск: найденные обломки дронов в Польше были без боевой части

Обломки беспилотников, найденные на территории Польши, не имели боевой части. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Пока не найдено ни одного вооруженного дрона, который мог бы каким-либо образом навредить жителям или их имуществу», — сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что власти Польши не знают точное количество беспилотников, которые могли нарушить воздушное пространство республики. По его словам, информация об этом станет известна только после обнаружения всех обломков дронов. В настоящее время работы по поиску аппаратов продолжаются, отметил премьер.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Ранее в России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов» на границе.