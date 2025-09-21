В Польше обнаружили последний разыскиваемый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

По информации радиостанции, дрон был найден в субботу, 20 сентября, в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства. Его обнаружил владелец участка в 50 метрах от постройки.

«Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующие службы уже проинформированы о находке, включая военную жандармерию и прокуратуру.

В ночь на 10 сентября власти Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что РФ специально направила дроны в Польшу, добавив, что ЕС будет продолжать «повышать цену для Москвы», существенно усиливая санкции против нее и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Евросоюза и НАТО ежедневно бездоказательно обвиняет Россию в провокациях. Он отметил, что в риторике Польши после истории с БПЛА нет ничего нового.

Ранее СМИ назвали цель сбитых над Польшей беспилотников.