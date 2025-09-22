Политолог: у Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

Признание Палестины рядом стран может спровоцировать серьезные внутренние потрясения в Израиле, включая вооруженные столкновения и потенциальные попытки захвата власти ультраправыми сионистами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт в области международных отношений и национальной безопасности Саймон Ципис. Однако, по его словам, эти события не остановят процесс становления Палестинского государства.

«Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», — отметил Ципис.

Он добавил, что становлению Палестины как государства не помешает даже гипотетическое вето США.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Ранее ХАМАС заявил о важности признания Палестины западными странами.