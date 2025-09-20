Макрон подтвердил планы Франции по признанию Палестины

Власти Франции признают Палестину 22 сентября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке», — заявил он.

Французский лидер добавил, что данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

До этого газета Politico писала, что власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. По информации издания, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме.

Помимо этого, как отметили источники, Израиль прорабатывает шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий, например, Святилища Элеоны.

В июле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Глава государства добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.