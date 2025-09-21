На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС заявил о важности признания Палестины западными странами

Jose Luis Magana/AP

Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран Государства Палестина является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю и святые места. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении движения отмечается, что признание Палестины является шагом для создания независимого государства со столицей в Иерусалиме.

«Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли», — говорится в заявлении ХАМАС.

Там добавили, что признание Палестины должно сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению войны против палестинского народа в секторе Газа, а также противодействию проектам аннексии на Западном берегу и в Иерусалиме.

До этого заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы.

21 сентября правительство Канады признало государственность Палестины. Также Австралия и Британия признали Палестину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

