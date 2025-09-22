Путин назвал ошибкой полный отказ от наследия ДСНВ

Путин: полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным шагом

Полный отказ от наследия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным шагом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. По его словам, этот договор является последним международным соглашением о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

«Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом», — сказал российский лидер.

Также в ходе совещания Путин заявил, что Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после его истечения. Президент уточнил, что речь идет о «центральных количественных ограничениях».

Кроме того, глава государства заявил, что Россия будет принимать решение о продлении ограничений по ДСНВ после анализа ситуации.

Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.