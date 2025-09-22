Эксперт в сфере ювелирных украшений Кристина Чэн назвала «дешевкой» подарок президента Соединенных штатов Дональда Трампа жене короля Великобритании Карла III Камилле. Об этом ювелир сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

18 сентября Трамп и его супруга Мелания посетили британского короля Карла III и королеву Камиллу. В качестве подарков они привезли копию меча бывшего американского президента Дуайта Эйзенхауэра, а также брошь бренда Tiffany & Co.

Эксперты изначально оценили брошь в $40 тыс. Однако Чэн усомнилась в корректности подобной оценки. Она выразила мнение, что аналогичное украшение в интернете можно купить за $1076. Чэн убеждена, что королеве Камилле достался в качестве подарка не столь уж эксклюзивный предмет.

До этого сообщалось, что во время визита в Лондон американский президент повел себя не по этикету в отношении Карла III. Он повернулся к монарху спиной, и переключил свое внимание на беседу с британским офицером, в то время как королю ничего не оставалось, как следовать вслед за ними в одиночестве.

Ранее психолог заявил, что у Трампа начинается деменция.