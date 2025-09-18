На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп повел себя неуважительно по отношению к британскому монарху

Трамп в Виндзоре уделил больше внимания гвардейцу, чем Карлу III
Kirsty Wigglesworth/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Великобританию не выразил должного по этикету уважения королю Карлу III. Соответствующие видеокадры показал телеканал ABC.

При обходе почетного караула в Виндзорском замке Трамп повел себя весьма бесцеремонно по отношению к монарху. Он повернулся к Карлу III спиной и пошел вперед с гвардейским офицером, о чем-то с ним разговаривая. Король вынужден был идти позади, отставая на несколько метров.

18 сентября телеканал Sky News со ссылкой на чиновников Букингемского дворца сообщил, что Трамп и его супруга Мелания в ходе визита в Лондон подарили британскому королю и королеве Камилле копию меча бывшего американского лидера и военачальника Дуайта Эйзенхауэра, а также роскошную брошь.

17 сентября Трамп вместе с женой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.

