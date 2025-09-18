Журналисты рассказали о подарках Трампа Карлу III

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского лидера и военачальника Дуайта Эйзенхауэра, а также роскошную брошь. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на чиновников Букингемского дворца.

Собеседники журналистов рассказали, что меч Эйзенхауэра, прославившегося на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство США и Великобритании, ставшее ключевым в современных конфликтах, а также «непреходящие ценности и дух сотрудничества» между странами.

Королеве Камилле глава США и его супруга преподнесли винтажную брошь в форме цветка от ювелирной компании Tiffany & Co, выполненную из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

17 сентября Трамп вместе с женой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.