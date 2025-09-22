На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский психолог заподозрил у Трампа деменцию

Американский психолог Гартнер: у Трампа наблюдаются признаки деменции
Ken Cedeno/Reuters

У президента Соединенных штатов Дональда Трампа наблюдаются признаки деменции. Об этом рассказал подкасту The Daily Beast бывший профессор психологии Университета Джонса Хопкинса, доктор Джон Гартнер.

«Мы наблюдаем значительное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие люди не осознают, что Дональд Трамп когда-то был очень красноречивым человеком», – отметил Гартнер.

Раньше политик выражался ярко и образно, будучи виртуозом слова, украшал свою речь изысканными оборотами, отметил Гартнер. Сегодня же, по наблюдению врача, лексика американского лидера существенно обеднела, порой он не способен довести свою мысль до конца. Бывают и такие моменты, когда даже завершить слово становится для него непосильной задачей, подметил специалист.

«Он всегда был лжецом, но теперь он действительно теряет способность ясно мыслить, планировать, понимать вещи и сдерживать свою речь, а также поведение», – заявил психолог.

По мнению Гартнера, Трамп — злокачественный нарцисс. Для такого типа личности деменция в сочетании с возрастными проблемами, такими, как ухудшение психомоторики, является худшим сценарием.

Ранее Трамп потребовал у Афганистана военный объект.

Второй срок Трампа
