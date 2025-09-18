На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной

Трамп: украинский конфликт больше не грозит мировой войной
Ken Cedeno/Reuters

Украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной. Об этом на пресс-конференции в ходе визита в Великобританию заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп также отметил, что ждет хороших новостей в процессе урегулирования конфликта на Украине.

В рамках той же пресс-конференции Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин якобы «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта.

18 сентября телеканал CNN передавал, что Великобритания намерена использовать «мягкую силу», чтобы убедить Трампа оказать давление на Россию по вопросу решения на Украине.

Некоторые европейские чиновники, отмечал CNN, надеются, что «наступление с помощью очарования» сможет привить Трампу новое понимание долгой истории роли США в обеспечении европейской безопасности.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.

